ЧАО "Нафтогазвыдобування", входящее в "ДТЭК Нафтогаз", в 2016 году увеличило налоговые отчисления на 67% по сравнению с 2015 годом - до 4,9 млрд грн.

В пресс-службе компании отмечают, что сумма уплаченных налогов возросла благодаря увеличению объема добычи природного газа на 25% и реализации части продукции, добытой в 2015 году. Это позволило "Нафтогазвыдобування" войти в топ-15 крупнейших налогоплательщиков Украины.

Как сообщалось, "Нафтогазвыдобування" в 2016 году увеличило добычу природного газа на 25,3% по сравнению с 2015 годом - до 1 млрд 630,8 млн куб. м, газового конденсата - на 24%, до 56,1 тыс. тонн. Основным фактором роста добычи газа и газового конденсата стало завершение бурения и введение в эксплуатацию трех скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении глубиной от 5700 м до 5770 м. Еще на четырех скважинах Семиренковского месторождения были выполнены капитальные ремонты.

"ДТЭК Нафтогаз" - операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нафтогаз" входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.