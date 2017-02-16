Итоговые данные последнего отчетного периода исследования объемов торгов Форекс-брокеров стали поистине сенсационными. Впервые за несколько лет верхушка рейтинга полностью сменила свой состав, а сам новый лидер еще совсем недавно был за пределами первой тройки самых востребованных брокеров Форекс.

Статистические результаты продемонстрировали небывалую активность среди брокеров, которая привела к ужесточению конкуренции и, как следствие, обновлению ТОП-3 рейтинга МОФТ.

Результаты января в очередной раз подтвердили, что динамичный рынок Форекс не терпит простоев. Компании, которые не в силах удержать свои обороты на необходимом уровне, теряют не только рейтинг, но и клиентов.

Наглядным примером стала компания TurboForex, которая просто катастрофически потеряла в объемах торгов. Неверная маркетинговая стратегия стала причиной значительного оттока клиентов из данной компании. Удастся ли ей поправить положение дел - покажет следующий месяц.

Лидером январского рейтинга, наоборот, стала компания, которая показала просто колоссальный рост объемов торгов. Аналитики объясняют это тем, что FXPro удалось привлечь к себе какую-то серьезную группу трейдеров, которая ранее работала в других компаниях. Предположительно, данные трейдеры имеют очень крупные счета, что и позволило FXPro нарастить торговые обороты более чем в пять раз.

На 2-ю ступень рейтинга поднялась InstaForex. В декабре компания вошла в ТОП-3 рейтинга и не отступила от намерений продолжать движение вперед. Это обеспечило ей торговый прирост и почетное второе место.

Значительно потеряла в оборотах Forex4you. Торговый спад привел компанию к снижению на одну позицию в рейтинге. Новый год начался для компании непродуктивно, основные конкуренты оказались более прыткими и уверенными в собственных силах. Остается надеяться на то, что некогда лидер рынка модернизирует стратегию своего развития, как того требует динамика современного рынка.

RoboForex так и не смогла восстановить свои показатели и задержалась на четвертой позиции рейтинга МОФТ. На данный момент компания демонстрирует стабильно пониженные обороты, что, скорее всего, связано с оттоком клиентов. Но так как потенциал брокера достаточно перспективный, следующий отчетный период, возможно, сможет изменить такое положение дел.

Закрывает ТОП-5 TurboForex. Компания не устояла под напором конкурентов и потеряла сразу четыре позиции рейтинга, уступив свое место более сильному брокеру.

Также не смогла противостоять давлению сверху компания EXNESS, которая спустилась с пятой на шестую ступеньку, потеряв торговые обороты. EXNESS два месяца подряд стабильно удерживалась на пятом месте рейтинга, но, не меняя внутреннюю стратегию развития, начала снижение.

Вслед за ней последовала компания ХМ, которая также сползла на одну ступеньку, разместившись на седьмом месте рейтинга. Снижение компании обусловлено потерей торговых оборотов, которая в январе была зафиксирована у многих брокеров.

Несмотря на массовую тенденцию к снижению, Альфа-Форекс удалось улучшить свои показатели и подняться на одну позицию. Компания разместилась на 8-м месте рейтинга, продемонстрировав небольшой прирост оборотов.

Подтянуть свои результаты также удалось компании FOREXstart. В завершение 2016 года ей удалось войти в 10-ку самых востребованных брокеров Форекс. По итогам января FOREXstart еще нарастила обороты и разместилась на 9-м месте рейтинга.

Закрывает ТОП-10 рейтинга NPBFX. Компания продолжает свое восхождение к вершине после того, как в декабре уверенно вошла в ТОП-15. Росту всех показателей компании способствует грамотно разработанная тактика развития и привлечения новых клиентов.

11-е место смогла вернуть себе AMarkets, прибавив четыре позиции в рейтинге. По итогам декабря 2016 года компания потеряла свою стабильную позицию и закрыла ТОП-15 рейтинга. Но прирост торговых оборотов более чем в два раза вернул AMarkets прежнюю славу.

Под давлением конкурентов FreshForex спустилась с 11-й на 12-ю позицию. Несмотря на то что брокер показал небольшой прирост, его оказалось недостаточно для противостояния давлению.

13-е место досталось новому участнику ТОП-15, компании FXPrimus. Брокер в три раза увеличил свой торговый объем, чем заслужил место среди самых популярных брокерских компаний.

С потерей в семь позиций закрылся для ICMarkets последний отчетный период. Брокер спустился на 14-ю ступеньку в рейтинге, снизив объемы торгов в два раза.

Честь закрывать ТОП-15 на этот раз выпала компании Grand Capital. Несмотря на потерю трех позиций, позитивным для компании остается тот факт, что она удержалась «на плаву» и не вылетела из списка 15-ти лучших брокеров Форекс.

Исследования, на которых был построен рейтинг, проведены на основе анализа показателей торговли самого большого сообщества Форекс-трейдеров в Мире - МОФТ.





По материалам: IAFT News

