Министр инфрастуктуры Владимир Омелян подписал приказ о создании ПАО "Укрпочта".

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українські Новини.

"Сегодня мы завершаем процесс корпоратизации госпредприятия. Создается публичное акционерное общество "Укрпочта", где 100% акций ПАО "Укрпочта" принадлежат государству в лице Министерства инфраструктуры Украины", - цитируются в сообщении слова Омеляна.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский отметил, что корпоратизация позволит предприятию создать прозрачную систему управления, что в свою очередь предоставит возможность привлечения международных кредитных ресурсов для развития.

В соответствии с приказом, ПАО "Укрпочта" является правопреемником Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта".

Уставный капитал ПАО составит 6, 519 млрд гривен за счет имущества, переданного государством в лице Министерства инфраструктуры Украины.

Государство в лице Министерства инфраструктуры Украины является основателем и единственным акционером ПАО "Укрпочта", который осуществляет функции по управлению корпоративными правами государства, с количеством акций 6 518 597 штук номинальной стоимостью 1 000,00 гривен каждая и общей номинальной стоимостью 6, 519 млрд гривен.

Также будет создан наблюдательный совет ПАО "Укрпочта" в составе 7 членов, 5 из которых составляют независимые члены (независимые директоры).

Кандидаты на должность независимых членов наблюдательного совета будут избираться через конкурсный отбор, порядок проведения которого определяется Кабинетом Министров.

Персональный состав наблюдательного совета ПАО "Укрпочта" и представление в Министерство экономического развития и торговли Украины информации о персональном составе наблюдательного совета ПАО "Укрпочта" будут проведены после утверждения требований к независимым членам наблюдательных советов.

Завершением процедуры реорганизации УГППС "Укрпочта" в ПАО "Укрпочта" станет проведение государственной регистрации компании.

Решение о создании ПАО "Укрпочта" вступает в силу с 1 марта 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, в январе-ноябре 2016 года государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" увеличило количество доставок на 25,2% до 18,6 млн штук по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

2015 год "Укрпочта" закончила с прибылью 53 млн гривен.

Общая сумма доходов предприятия в 2015 году составила 4 380,2 млн гривен, что больше плана на 355 млн гривен и больше, чем в 2014 году, на 438 млн гривен.

"Укрпочта" является монополистом почтовой связи Украины.