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В 2016 Ситибанк сократил прибыль на 12% до 1,4 млрд гривен
17:08 16.02.2017 |
В 2016 году Ситибанк(Киев) сократил чистую прибыль на 11,8% до 1,438 млрд гривен по сравнению с 2015 годом (1,63 млрд гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 322,6 млн гривен, во 2-м квартале - 487,7 млн гривен, в 3-м квартале - 300,8 млн гривен, а в 4-м квартале - 327 млн гривен.
2015 год банк закончил с прибылью 1,6 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, акционерами Ситибанка являются Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International Inc (33%).
Банк контролируется американской Citigroup Inc.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 16-е место (19,5 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2016
|01.01.2017
|Изменение, %
|Активы
|16 085,2
|19 459,7
|21,0
|Кредиты клиентам
|2 736,0
|4 798,7
|75,4
|Средства физлиц
|2,9
|5,2
|79,3
|Средства юрлиц
|12 912,9
|16753,1
|29,7
|Всего капитала
|2 460,5
|2099,2
|-14,7
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