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Топливно-энергетический комплекс
Компания Admiral Markets расширила спектр торговых инструментов
17:28 15.02.2017 |
Брокерская компания Admiral Markets расширила спектр предоставляемых инструментов на счете Admiral.Markets, добавив 26 CFD на самые популярные акции европейских компаний, которые входят в состав Euro Stoxx 50.
Новое торговое предложение включает в себя возможность торговли и инвестирования в «голубые фишки» развитых стран ЕС.
Также доступна возможность неограниченной покупки или продажи CFD-контрактов и изменения объема своих портфелей с максимально гибкими размерами контракта.
Клиенты компании могут корректировать размер дивидендов, а также торговать с одними из самых низких комиссий на рынке.
Ключевыми особенностями новых торговых условий являются:
- размер кредитного плеча - 1:10;
- максимальный объем контракта - 10000 лотов;
- размер комиссии - 0,05% от условной стоимости транзакции;
- минимальный размер спреда - 0,001 евро.
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