Генеральный прокурор Юрий Луценко призывает Антимонопольный комитет активизировать деятельность по исследованию рынка электроэнергии и энергетического угля, поскольку он считает, что угледобывающее предприятие "ДТЭК Павлоградуголь" имеет признаки монополизма в сегменте добычи угля газовой группы.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

"Безусловно, работать должен и АМКУ. Как человек, который что-то понимает в деятельности антимонопольного, считаю необходимым активизировать и их (АМКУ) деятельность, потому что "Павлоградуголь" является абсолютным монополистом на рынке газового угля в Украине, и установка его тарифов должна проходить по специальной процедуре, в соответствии с конкурентным законодательством", - сказал Луценко.

"ДТЭК Павлоградуголь" в 2016 году, по данным Минэнерго, добыл 18,41 млн тонн угля, что составляет 65% от суммарной добычи угля газовой группы (всего в 2016 было добыто 28,304 млн тонн угля газовой группы).

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году "ДТЭК Павлоградуголь" увеличил прибыль на 30,4%, или на 52,793 млн гривен до 226,279 млн гривен, по сравнению с 2014 годом.

Доход предприятия от реализации продукции в 2015 году увеличился на 51,97%, или на 6 206,592 млн гривен до 18 150,31 млн гривен по сравнению с предыдущим годом.

"ДТЭК Павлоградуголь" является крупнейшим в Украине угледобывающим предприятием, в его состав входит 10 шахт.

"ДТЭК Павлоградуголь" ведет добычу угля на территории Павлоградско-Петропавловского угленосного района Западного Донбасса (Днепропетровская область).

Предприятие осуществляет добычу энергетического и коксующегося углей, при этом основной объем приходится на энергетические угли.

Промышленные запасы "ДТЭК Павлоградугля" составляют 699,2 млн тонн, что при существующем уровне добычи представляет обеспеченность углем на срок 56 лет.