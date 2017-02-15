Финансовые новости
- |
- 15.02.17
- |
- 11:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
"Нова пошта" не будет трансформировать в банк собственную финкомпанию - совладелец
11:35 15.02.2017 |
Группа компаний "Нова пошта" не намерена трансформировать собственную финансовую компанию "Пост Финанс" (внутригосударственная платежная система Forpost) в формат банка, сообщил совладелец группы Владимир Поперешнюк.
"Forpost будет оставаться транзакционной финансовой компанией. За 2016 год через нее прошло более 30 млн транзакций. Изначально это та же логистика, только в финансовой сфере, и мы не планируем создавать некий банк для расширения. Мы будем развивать эти услуги, может, придумаем какие-либо "кошельки", но превращать его в полноценный банк не планируем", - сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Среди причин такого решения В.Поперешнюк, в частности, назвал зарегулированость банковского рынка.
"Главная причина - создавать банк сложно - слишком зарегулирован рынок. Второстепенная причина - это отдельный бизнес. Мы не хотим отвлекаться на то, что не связано с логистикой. Хотя, если бы была возможность без проблем открыть банк, мы бы открыли, поскольку дважды пострадали от "Финансы и Кредит", "Национального кредита" вследствие "банкопада" и когда шла речь, в какой банк идти, - хоть свой создавай, так как не знаешь, кому верить", - констатировал совладелец ГК "Нова пошта".
Ранее, в апреле 2016 года, сооснователь ГК Вячеслав Климов отмечал, что "Нова пошта" не исключает возможности формирования банка на основании компании "Пост Финанс" в будущем.
"Наша сеть "Пост Финанс" стремительно растет, транзакций все больше и больше, компания растет на трехзначную цифру в год. Это для нас очень важно, и меня спрашивают, когда будет банк? Отвечу так: если клиенту будет нужно, мы станем банком, в том числе. Сейчас в планах покупки или открытия банка нет на 2016-17 гг., но если будет запрос, мы это сделаем", - говорил он.
"Нова пошта" основана в 2001 году. Является лидером экспресс-доставки в Украине. Ее сеть насчитывает более 2,3 тыс. отделений и 1,4 тыс. почтоматов более чем в 1 тыс. населенных пунктах страны.
Платежная система Forpost создана для переводов в пределах Украины клиентам ГК "Нова пошта". Осуществляет переводы от физических лиц наличными или с использованием электронных платежных средств в пользу физлиц, юридических и физических лиц-предпринимателей.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Игорь Билоус: Если мы не продадим большинство госактивов в ближайшее время, то через 5-10 лет это будут или музеи, или руины
Игорь Билоус в интервью УНИАН рассказал о причинах конфликта с премьер-министром, о переговорах с Дмитрием Фирташем по долгу Одесского припортового завода, и о том, что будет с украинскими госактивами, если не запустить в ближайшее время массовую приватизацию.
ТОП-НОВОСТИ
|В 2016 НБУ нарастил активы на 11% до 940,6 млрд гривен
Основным фактором роста активов НБУ было увеличение международных резервов Украины, которые выросли за 2016 на 2,2 млрд долларов, или на 17%. В то же время активы в гривне в балансе центрального банка за отчетный период уменьшились на 38,4 млрд гривен, или на 8%.
|ВТО взялась за транзитную войну Украины и РФ: почему это станет прецедентом для всего мира
Россия свои действия объясняет "защитой по соображениям безопасности". Это - прямая ссылка на ст. XXI ГАТТ ВТО "Исключения по соображениям безопасности". До сих пор в ВТО не использовали эту лазейку. Именно потому эта норма остается "серой зоной" законодательства организации.
|Нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной
|Трамп рассчитывает, что Россия займется "деэскалацией в Украине" и "вернет Крым" - Белый дом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Нова пошта" не будет трансформировать в банк собственную финкомпанию - совладелец
Платежная система Forpost создана для переводов в пределах Украины клиентам ГК "Нова пошта". Осуществляет переводы от физических лиц наличными или с использованием электронных платежных средств в пользу физлиц, юридических и физических лиц-предпринимателей
|2016 ПУМБ закончил с прибылью 367 млн гривен
|MetaQuotes добавила функцию авторизации через Facebook
|Приватбанк, Ощадбанк и Проминвестбанк имеют наибольшую задолженность по рефинансированию НБУ
|Перевод двух блоков Змиевской ТЭС на газовую группу угля обойдется в 240 млн грн - Насалик
|В 2016 Альфа-банк (Украина) увеличил убыток в 1,5 раза до 4,1 млрд гривен
Это интересно
|15 самых глупых налогов в мире
|Ландоле Mercedes-Maybach G-класса выйдет ограниченным тиражом
|Китай откроет в стране 800 тыс. "электрозаправок" до 2018 года
|Манекены для краш-тестов станут старше и толще
|Хотите зарабатывать больше? Работайте меньше
|Антивирусы и межсетевые экраны влияют на безопасность HTTPS
|Первый электрокар Volvo появится через два года