Группа компаний "Нова пошта" не намерена трансформировать собственную финансовую компанию "Пост Финанс" (внутригосударственная платежная система Forpost) в формат банка, сообщил совладелец группы Владимир Поперешнюк.

"Forpost будет оставаться транзакционной финансовой компанией. За 2016 год через нее прошло более 30 млн транзакций. Изначально это та же логистика, только в финансовой сфере, и мы не планируем создавать некий банк для расширения. Мы будем развивать эти услуги, может, придумаем какие-либо "кошельки", но превращать его в полноценный банк не планируем", - сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Среди причин такого решения В.Поперешнюк, в частности, назвал зарегулированость банковского рынка.

"Главная причина - создавать банк сложно - слишком зарегулирован рынок. Второстепенная причина - это отдельный бизнес. Мы не хотим отвлекаться на то, что не связано с логистикой. Хотя, если бы была возможность без проблем открыть банк, мы бы открыли, поскольку дважды пострадали от "Финансы и Кредит", "Национального кредита" вследствие "банкопада" и когда шла речь, в какой банк идти, - хоть свой создавай, так как не знаешь, кому верить", - констатировал совладелец ГК "Нова пошта".

Ранее, в апреле 2016 года, сооснователь ГК Вячеслав Климов отмечал, что "Нова пошта" не исключает возможности формирования банка на основании компании "Пост Финанс" в будущем.

"Наша сеть "Пост Финанс" стремительно растет, транзакций все больше и больше, компания растет на трехзначную цифру в год. Это для нас очень важно, и меня спрашивают, когда будет банк? Отвечу так: если клиенту будет нужно, мы станем банком, в том числе. Сейчас в планах покупки или открытия банка нет на 2016-17 гг., но если будет запрос, мы это сделаем", - говорил он.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Является лидером экспресс-доставки в Украине. Ее сеть насчитывает более 2,3 тыс. отделений и 1,4 тыс. почтоматов более чем в 1 тыс. населенных пунктах страны.

Платежная система Forpost создана для переводов в пределах Украины клиентам ГК "Нова пошта". Осуществляет переводы от физических лиц наличными или с использованием электронных платежных средств в пользу физлиц, юридических и физических лиц-предпринимателей.