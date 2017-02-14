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MetaQuotes добавила функцию авторизации через Facebook
15:24 14.02.2017 |
Компания MetaQuotes объявила о добавлении в свое приложение MetaTrader 5 для iPhone и iPad функции входа и регистрации с помощью учетной записи Facebook.
Таким образом, любой пользователь Facebook может получить доступ к множеству различных услуг MetaTrader 5. Представители компании отмечают, что среди многочисленных пользователей Facebook существует большое количество приверженцев мобильного трейдинга, которые наверняка по достоинству оценят данный метод авторизации.
Помимо этого, после входа в свой аккаунт пользователи также будут иметь возможность получать push-уведомления от MQL5.com, которые позволят всегда быть в курсе новых сообщений чата, ответов в темах форума и недавно опубликованных статей.
По материалам: IAFT News
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