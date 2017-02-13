Брокер TurboForex стремится создать для своих клиентов максимально комфортную среду для торговли на финансовом рынке.

Так, компания регулярно проводит обучающие вебинары на тему Форекс, где трейдеры могут получить важную и полезную информацию, а также повысить уровень своих знаний.

Сегодня клиенты ТурбоФорекс могут принять участие в трех вебинарах - на тему торговли по уровням Фибоначчи, Нобелевских портфелей, торговых идей.

Завтра в рамках вебинаров будет представлена информация по социальной торговле и использованию бонусов с пользой для трейдера.

В четверг специалисты брокера поделятся с трейдерами торговыми идеями на неделю.

Узнать более подробно о времени и тематике вебинаров можно на сайте TurboForex.

По материалам: IAFT News