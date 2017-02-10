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Топливно-энергетический комплекс
Приватизация ОПЗ была сорвана из-за коррупции - Сытник
17:22 10.02.2017 |
Приватизация Одесского припортового завода была сорвана из-за коррупционных схем на предприятии, расследование которых в настоящее время ведут правоохранители. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил директор НАБУ Артем Сытник.
"На предприятие повесили долги из-за схем, о которых я рассказываю. И когда по этим схемам начались расследования и появились первые подозреваемые, то снова идут спекуляции о срыве приватизации. Единственная причина срыва приватизации - коррупционные схемы, которые наконец кто-то начал расследовать", - отметил Сытник.
В конце января Фонд государственного имущества Украины обнародовал список объектов, которые планируется приватизировать в 2017 г. В частности, планируется продать государственные доли пакетов акций ОПЗ (99,5%),
До этого Фонд государственного имущества отчитался о результатах приватизации в 2016 г. При плане поступлений в 17,1 млрд грн, ФГИУ удалось реализовать государственное имущество на сумму 331 млн грн. Таким образом план по приватизации был выполнен всего на 1,9%.
Председатель ФГИУ Игорь Билоус заявил, что одна из причин неудачной приватизации - в том, что стоимость украинской госсобственности и уровень ее привлекательности для потенциальных покупателей слишком переоценены.
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