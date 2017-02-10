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Топливно-энергетический комплекс
"Укртатнафта" начала выпуск бензинов стандарта Евро-5
17:13 10.02.2017 |
ПАО "Укртатнафта" начала выпуск бензинов, соответствующих стандарту Евро-5.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Этот производственный проект удалось реализовать с опережением ранее заявленных сроков благодаря диверсификации поставок нефтяного сырья - а именно, поставкам на предприятие азербайджанской нефти", - говорится в сообщении.
Как отмечалось, поставки Azeri Light на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод осуществляются в рамках договоренностей между президентами Украины и Азербайджана по восстановлению поставок нефти на украинские НПЗ.
Планируется, что общий объем таких поставок на ПАО "Укртатнафта" в 2017 году составит 1,3 миллиона тонн.
"Выпуск ПАО "Укртатнафта" топлива высшего экологического класса имеет целью обеспечение рынка Украины высококачественными нефтепродуктами, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению экологической ситуации в целом по стране", - заявили в компании.
Как известно, "Укртатнафта" находится под контролем группы Приват олигарха Игоря Коломойского.
Напомним, в прошлом году "Укргазвыдобування" также начала производить бензин стандарта Евро-5.
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"Выпуск ПАО "Укртатнафта" топлива высшего экологического класса имеет целью обеспечение рынка Украины высококачественными нефтепродуктами, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению экологической ситуации в целом по стране", - заявили в компании.
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