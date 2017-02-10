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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Укртатнафта" начала выпуск бензинов стандарта Евро-5

ПАО "Укртатнафта" начала выпуск бензинов, соответствующих стандарту Евро-5.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Этот производственный проект удалось реализовать с опережением ранее заявленных сроков благодаря диверсификации поставок нефтяного сырья - а именно, поставкам на предприятие азербайджанской нефти", - говорится в сообщении.

Как отмечалось, поставки Azeri Light на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод осуществляются в рамках договоренностей между президентами Украины и Азербайджана по восстановлению поставок нефти на украинские НПЗ.

Планируется, что общий объем таких поставок на ПАО "Укртатнафта" в 2017 году составит 1,3 миллиона тонн.

"Выпуск ПАО "Укртатнафта" топлива высшего экологического класса имеет целью обеспечение рынка Украины высококачественными нефтепродуктами, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению экологической ситуации в целом по стране", - заявили в компании.

Как известно, "Укртатнафта" находится под контролем группы Приват олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, в прошлом году "Укргазвыдобування" также начала производить бензин стандарта Евро-5.
По материалам: Українська правда
 

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