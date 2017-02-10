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Топливно-энергетический комплекс
IG Group запускает IPO компании Snap на "серых" рынках
16:51 10.02.2017 |
Брокерская компания IG Group Holdings запускает IPO компании Snap на так называемых серых рынках, для которых характерна продажа остродефицитных товаров.
Это позволит трейдерам спекулировать на направлениях движения цен на акции или рыночной стоимости компаний, прежде чем их акции будут выставлены на IPO. Предыдущие «серые» рынки таких компаний, как Royal Mail и Facebook, были особенно популярны среди клиентов IG Group.
Текущая стоимость акций Snap будет варьироваться от стоимости компании, которая сейчас оценивается в $27,4 млрд. По словам аналитиков, привязка IPO к «серым» рынкам является одним из самых ожидаемых событий, которое будет способствовать росту конкурентоспособности компании.
По материалам: IAFT News
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