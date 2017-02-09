Брокер TurboForex предлагает своим клиентам возможность увеличить доход без вложения средств и без заключения сделок на рынке.

Так, компания начисляет деньги за привлечение новых клиентов к сотрудничеству. Участники этой программы будут получать 15% от денег, которые будут вносить на торговый счет в ТурбоФорекс трейдеры, которых они привлекли.

Отметим, что полученная комиссия может быть использована для заключения торговых сделок или же выведена с баланса без каких-либо ограничений.

Чтобы приглашать клиентов, необходимо в Личном кабинете получить персональный линк на сайт ТурбоФорекс и передавать этот линк друзьям либо же публиковать его в соцсетях. Привлеченным клиентом считается трейдер, который перешел по линку и зарегистрировался на сайте.

По материалам: IAFT News