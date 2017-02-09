Финансовые новости
- |
- 09.02.17
- |
- 21:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Ощадбанк станет участником ФГВФЛ в 2018г
15:28 09.02.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) рассчитывает на вступление государственного Ощадбанка (Киев) в фонд со средины 2018 года, сообщил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин в ходе пресс-клуба "Продажа активов: главные задачи и вызовы на 2017 год" в Киеве в четверг.
"С 2018 года мы ожидаем, и это уже прописано, что Ощадбанк тоже станет участником Фонда. Это будут дополнительные отчисления в Фонд", - сказал он, отметив, что согласно мировой практике, все банки являются участниками аналогичных фондов.
Как сообщалось, реформа госбанков предполагает частичную приватизацию Ощадбанка до середины 2018 года.
"Одним из ключевых элементов реформы госбанков является частичная приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка до середины 2018 года: продав 20% акций, государство сохранит контрольный пакет 80% и при этом получит более прозрачное и эффективное управление", - отмечалось в пресс-релизе Минфина.
Государственный Ощадбанк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 25 ноября 2016 года подписали меморандум о взаимопонимании относительно поддержки в улучшении корпоративного управления госбанка, а также договор о выделении кредитной линии на EUR50 млн в рамках программы торгового финансирования (TFP).
Ощдабанк по условиям меморандума получит комплексный пакет технической помощи от ЕБРР, который на первом этапе будет направлен на развитие кредитования микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ), централизацию и оптимизацию сети отделений, риск-менеджмент и комплаенс.
По оценке Министерства финансов, это будет способствовать росту стоимости банка и его привлекательности для инвесторов.
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (191,585 млрд грн) среди 100 действовавших в стране банков.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Структура гибридной армии луганских сепаратистов
|Почему Путин возненавидел Румынию
|Рада приняла за основу законопроект о КС, намерена ввести институт конституционной жалобы граждан
Предлагается расширить полномочия Конституционного суда, в частности он будет рассматривать конституционные жалобы, будет давать вывод относительно соответствию Конституции Украины вопросов, которые предлагаются для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе.
|Ползучее наступление. Когда ВСУ захватят трассу "Бахмутка"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дополнительный доход от TurboForex без торговли
|2016 Ощадбанк закончил с прибылью 468 млн гривен
|Ощадбанк станет участником ФГВФЛ в 2018г
Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассчитывает на вступление государственного Ощадбанка в фонд со средины 2018 года, сообщил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин в ходе пресс-клуба "Продажа активов: главные задачи и вызовы на 2017 год" в Киеве в четверг.
|В 2016 Укргазбанк увеличил прибыль на 13% до 294 млн гривен
|Доля российских госбанков в совокупных активах в 2016 году сократилась до 8,77%
|Мажоритарным собственником «Карпатнефтехима» стал Ильхам Мамедов
|Легковые автомобили в январе выпускал только "Еврокар" - "Укравтопром"
Это интересно
|Ford Expedition стал на 136 килограммов легче
В движение Ford Expedition нового поколения приводится при помощи 3,5-литрового наддувного мотора семейства EcoBoost. Агрегат, отдача которого пока не называется, сочетается с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Прежде Expedition также оснащали двигателем 3.5, но сочетался он с шестиступенчатым «автоматом».
|Лучшая автомобильная реклама финала NFL
|В 2016 гуду киберпреступления обошлись мировой экономике в $450 млрд
|Акционеры против Цукерберга: кто и зачем добивается отставки главы Facebook
|Twitter начнет устанавливать личности агрессивных пользователей
|Lenovo представила Yoga A12 — бюджетную Android-версию ноутбука Yoga Book
|WPG представила графеновый портативный аккумулятор емкостью 5000 мА•ч, который заряжается за 10 минут
Портативный аккумулятор, который доступен по цене от 26 долларов, имеет емкость 5000 мА•ч, для его полной зарядки требуется всего 10 минут. Также предусмотрена версия емкостью 10000 мА•ч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки током до 5 А с напряжением 12 В.