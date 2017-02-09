Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) рассчитывает на вступление государственного Ощадбанка (Киев) в фонд со средины 2018 года, сообщил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин в ходе пресс-клуба "Продажа активов: главные задачи и вызовы на 2017 год" в Киеве в четверг.

"С 2018 года мы ожидаем, и это уже прописано, что Ощадбанк тоже станет участником Фонда. Это будут дополнительные отчисления в Фонд", - сказал он, отметив, что согласно мировой практике, все банки являются участниками аналогичных фондов.

Как сообщалось, реформа госбанков предполагает частичную приватизацию Ощадбанка до середины 2018 года.

"Одним из ключевых элементов реформы госбанков является частичная приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка до середины 2018 года: продав 20% акций, государство сохранит контрольный пакет 80% и при этом получит более прозрачное и эффективное управление", - отмечалось в пресс-релизе Минфина.

Государственный Ощадбанк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 25 ноября 2016 года подписали меморандум о взаимопонимании относительно поддержки в улучшении корпоративного управления госбанка, а также договор о выделении кредитной линии на EUR50 млн в рамках программы торгового финансирования (TFP).

Ощдабанк по условиям меморандума получит комплексный пакет технической помощи от ЕБРР, который на первом этапе будет направлен на развитие кредитования микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ), централизацию и оптимизацию сети отделений, риск-менеджмент и комплаенс.

По оценке Министерства финансов, это будет способствовать росту стоимости банка и его привлекательности для инвесторов.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (191,585 млрд грн) среди 100 действовавших в стране банков.