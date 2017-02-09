Доля украинских банков с капиталом российских государственных банковских групп в совокупных активах всех платежеспособных банков Украины в 2016 году сократилась до 8,77% с 10,32%, свидетельствуют данные опубликованной Национальным банком Украины (НБУ) статистики.

По данным НБУ, больше всех сократились активы БМ Банка - на 44,5%, до 1,752 млрд грн. За ним следуют ВТБ Банк и Проминвестбанк (все Киев), активы которых сократились на 19,4% - до 20,64 млрд грн и 17,6% - до 34,324 млрд грн соответственно.

Активы Сбербанка (Киев) за минувший год сократились на 6,7% - до 48,356 млрд грн, тогда как активы ВиЭс Банка (VS Bank, Львов) возросли на 6,6% - до 3,91 млрд грн.

Всего активы всех платежеспособных банков Украины в 2016 году возросли на 1,85% - до 1,243 трлн грн, при том, что количество таких банков сократилось до 93 со 109.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2017 года по размеру общих активов БМ Банк занял 44-е место среди действовавших в стране банков, ВТБ Банк - 15-е, Проминвестбанк - 11-е, Сбербанк - 6-е и ВиЭс Банк - 29-е.

БМ Банк основан в 2005 году. ВТБ получил над ним контроль после покупки российского Банка Москвы.

ВТБ Банк (ранее банк "Мрия") основан в 1992 году. Основным акционером банка является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9944%).

Проминвестбанк основан в 1992 году. Его крупнейшим акционером на 1 января 2016 года являлся Внешэкономбанк (РФ, 99,3916%).

Сбербанк (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

ВиЭс Банк (VS Bank, Львов; до 16 декабря 2013 года - Фольксбанк, ранее - Электрон Банк) основан в 1991 году. По состоянию на 1 января 2016 года его основным акционером являлся ОАО "Сбербанк России" (РФ, владел 99,923% акций банка).

