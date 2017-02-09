Опосредованным собственником свыше 50% в ООО «Карпатнефтехим» (г.Калуш, Ивано-Франковская область) через кипрскую Xedrian Holding Ltd стал Ильхам Мамедов. Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Ранее сообщалось, что Techinservice Limited купил у «Лукойла» до 50% «Карпатнефтехима». По словам главы «Техинсервиса» Игоря Щуцкого сумма всей сделки составила $25 млн.

Ильхам Мамедов - многолетний функционер группы компаний «Лукойл» в Украине. На разных этапах деятельности работал в компании «Литаско-Украина», на Одесском НПЗ. С ноября 2014 по май 2015 г. Мамедов возглавлял ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», где курировал продажу сети АЗС австрийской AMIC Energy. После этого курировал работу «Карпатнефтехима».

Новые акционеры калушского нефтехимического завода ожидают запуск предприятия в мае текущего года, заявил И.Шуцкий. Ранее сообщалось, что 20 декабря Верховной Радой был принят законопроект №5132, согласно которому импорт всех сжиженных газов кроме природного и газойлей в качестве сырья для производства этилена в Украине будет освобожден от уплаты акциза. Единственным производителем этилена в Украине является «Карпатнефтехим».





Производство на «Карпатнефтехиме» было прекращено в сентябре 2012 года. Формальным поводом для такого шага стала «неблагоприятная ситуация на рынке нефтехимической продукции». Ранее завод неоднократно отмечал проблемы в деятельности из-за долгов государства по возмещению экспортного НДС и демпинга зарубежных, в частности американских производителей полихлорвинила - одной из основных товарных позиций «Карпатнефтехима».