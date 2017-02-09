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Легковые автомобили в январе выпускал только "Еврокар" - "Укравтопром"
12:58 09.02.2017 |
Производство легковых автомобилей в январе текущего года, по предварительным данным ассоциации "Укравтопром", выросло на 34% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, до 300 ед., при этом все автомобили выпущены производителем Skoda - ЧАО "Еврокар" (Закарпатская обл.).
Согласно сообщению ассоциации на своем сайте в четверг, производство коммерческих автомобилей сократилось на 7,8% - до 59 ед. (но все выпущены Запорожским автозаводом).
В то же время ассоциация напоминает, что в отличие от января прошлого года, в статистику прошлого месяца не вошли показатели ПАО "АвтоКрАЗ".
"По непонятным причинам "АвтоКрАЗ" с августа прошлого года закрыл информацию по объемам производства", - отмечается в сообщении.
За январь также произведено 35 автобусов, что превысило показатель января-2016 в 7 раз.
В целом, с учетом всех предоставленных производителями данных, автопризводство в январе выросло на 34,5%, до 394 автотранспортных средства.
Как сообщалось, в 2016 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось 23,2% по сравнению с 2015 годом - до 4,34 тыс. ед. При этом "Еврокар" увеличил производство автомобилей Skoda почти на 94% - до 3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил выпуск авто на 89% - до 403 ед. Выпуск автобусов сократился на 64,2% - до 321 ед.
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