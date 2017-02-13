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В 2016 Укрэксимбанк сократил убыток в 14 раз до 1 млрд гривен
13:14 13.02.2017 |
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
В 1 квартале убыток банка составил 1,357 млрд гривен, во 2 квартале прибыль составила 32,4 млн гривен, а в 3 квартале банк получил прибыль 914,9 млн гривен.
За 4 квартал убыток банка составил 3,087 млрд гривен.
Согласно отчету, чистые процентные доходы банка составили 3,2 млрд гривен, а чистые комиссионные доходы - 911,9 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2016
|01.01.2017
|Изменение, %
|Активы
|141 285,4
|160 303,8
|13,5
|Кредитный портфель
|55 038,8
|58 426,6
|6,2
|Средства физлиц
|24 376,3
|24 456,6
|0,3
|Средства юрлиц
|53 302,8
|59 314,1
|11,3
|Всего капитала
|-3 127,1
|5 259,7
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