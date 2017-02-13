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В 2016 Укрсоцбанк увеличил убыток в 3,2 раза до 10,4 млрд гривен
09:36 13.02.2017 |
В 2016 году Укрсоцбанк (Киев) увеличил убыток в 3,2 раза до 10 366,699 млн гривен против убытка 3 224,844 млн гривен по итогам 2015 года.
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
В 1 квартале прибыль банка составила 96,8 млн гривен, во 2 квартале убыток составил 770,8 млн гривен, в 3 квартале банк получил убыток в размере 1,52 млрд гривен.
За 4 квартал банк получил убыток в размере 8,172 млрд гривен.
Чистые процентные доходы банка за 2016 год составили 364 млн гривен, комиссионные доходы - 716 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, 31 октября ABH Holdings S.A. (входит в Альфа-групп) стала владельцем 99,9% акций Укрсоцбанка.
ABH Holdings S.A. контролируется Михаилом Фридманом (36,47%), Германом Ханом (23,27%), Петром Авеном (13,76%) и Алексеем Кузьмичевым (18,12%).
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 9-е место (41,8 млрд гривен) среди действующих банков.
Основные показатели работы банка:
Показатель, млн гривен
01.01.2016
01.01.2017
Изменение, %
Активы
54 219,2
41 800,1
-22,9
Кредитный портфель
36 403,8
23 452,6
-35,6
Средства физлиц
13 625,9
16 154,4
18,6
Средства юрлиц
13 154,1
10 621,8
-19,3
Всего капитала
13 736,9
12 816,9
-6,7
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