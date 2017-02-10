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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 Проминвестбанк сократил убыток в 4,8 раза до 4,2 млрд гривен
20:00 10.02.2017 |
В 2016 году Проминвестбанк (Киев) сократил убыток в 4,8 раза до 4 227,141 млн гривен против 20,3 млрд гривен по итогам 2015 года.
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
В 1 квартале убыток банка составил 2,38 млрд гривен, во 2 квартале - 666,5 млн гривен, в 3 квартале - 1,035 млрд гривен.
За 4 квартал банк получил убыток в сумме 146 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за 2016 год составили 1,5 млрд гривен, комиссионные доходы - 290 млн гривен.
2015 год банк закончил с убытком 20,3 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 99,4% акциями ПИБа владеет российский Внешэкономбанк.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 11-е место (34,3 млрд гривен) среди действующих банков.
Основные показатели работы банка:
Показатель, млн гривен
01.01.2016
01.01.2017
Изменение, %
Активы
41 652,3
34 323,9
-17,6
Кредиты клиентам
31 853,9
27 155,9
-14,7
Средства физлиц
7 988,9
5 301,9
-33,6
Средства юрлиц
8 832,9
3 572,9
-59,6
Всего капитала
-12 269,3
5 149,4
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