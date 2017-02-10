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В 2016 Сбербанк сократил убыток в 2,2 раза до 2,8 млрд гривен
09:07 10.02.2017 |
В 2016 году Сбербанк сократил убыток в 2,2 раза до 2,817 млрд гривен по сравнению с 2015 годом (6,329 млрд гривен).
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
В 1 квартале прибыль банка составила 53,1 млн гривен, во 2 квартале убыток составил - 3,08 млрд гривен, в 3 квартале прибыль банка составила 62,9 млн гривен, а в 4 квартале прибыль составила 146 млн гривен.
2015 год банк закончил с убытком 6,33 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, ПАО "Сбербанк" контролируется одноименным российским финучреждением.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 6-е место (48,4 млрд гривен) среди действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2016
|01.01.2017
|Изменение, %
|Активы
|51 806,6
|48355,8
|-6,7
|Кредиты клиентам
|45 021,8
|40393,8
|-10,3
|Средства физлиц
|10580,6
|11416,6
|7,9
|Средства юрлиц
|7204,4
|7381,4
|2,5
|Всего капитала
|6 268,1
|3722,3
|-40,6
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