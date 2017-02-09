Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины рассмотрела дело о нарушении ОАО « Киевэнерго» законодавства о защите экономической конкуренции , начатую Киевским областным территориальным отделением Комитета.





По результатам рассмотрения материалов дела Временная административная коллегия установила, что ОАО « Киевэнерго» создавало препятствия доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу ( ПНТ ), в частности, ООО «ЭК ЕНОЛЛ » и ЗАО «Карбон» на рынок поставки электроэнергии.

ПАО « Киевэнерго» ограничивало ПНТ в выборе ими потенциальных потребителей и лишило их возможности осуществлять хозяйственную деятельность в городе Киеве, в частности, путем выдвижения необоснованных требований к проекту договора на распределение электроэнергии .





Такие действия ОАО « Киевэнерго » признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке передачи (распределения) электрической энергии собственными местными локальными электросетями на территории города Киева.





За указанное нарушение на ОАО « Киевэнерго » наложен штраф в размере 17 958 891 грн.





Дополнительно сообщаем, что в 2017 году рынки электроэнергии определены одними из приоритетных в работе ведомства. В текущем году Комитет проведет плановые проверки электропередающих организаций на предмет соблюдения ими законодательства о защите экономической конкуренции в части доступа независимых поставщиков на рынок поставки электроэнергии по нерегулируемому тарифу. Увеличение количества поставщиков электрической энергии должно стать предпосылкой для введения конкурентного рынка электроэнергии и позволит потребителям самостоятельно выбирать поставщика.

