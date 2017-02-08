Банк "Гефест" (Киев) ищет покупателя, сообщил начальник управления регистрации и лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Александр Бевз.

"Банк "Гефест" был предпоследним банком, который был создан в период беби-бума, в конце 2013 года получил лицензию и не осуществлял никакой деятельности. По сути, этот банк имеет не только проблему структуры собственности, но и де-факто проблему капитала. В настоящее время мы установили собственника. Он предоставил нам все гарантийные письма и отображен полностью в структуре собственности на сайте банка и НБУ. И собственник ищет покупателя. Но если он не выполнит нормативы по капиталу или не найдет нового собственника, то, конечно, такой банк не останется на рынке", - сказал он журналистам во вторник.

Как сообщалось, НБУ в ноябре 2016 года признал собственником существенного участия банка "Гефест" главу наблюдательного совета Вячеслава Попова, независимо от формального участия.

В.Попов возглавил набсовет банка в апреле 2015 года, а с октября 2010-го до 26 марта 2015 года занимал должность генерального директора ООО "Укрсервиспромтранс". Кроме того, в октябре 2015 года он входил в предвыборный список партии "Рух за реформы" Сергея Думчева.

НБУ зарегистрировал банк "Гефест" в октябре 2013 года.

Единственным акционером банка на 1 января 2016 года являлось ООО "Приоритет права лтд", бенефициарным собственником - Игорь Кутицкий.

Согласно данным НБУ, банк "Гефест" по состоянию на 1 октября 2016 года по размеру общих активов занимал 99-е место (131,598 млн грн) среди 100 действовавших в стране банков.