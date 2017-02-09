Топливная компания "Параллель", эксплуатирующая одноименную сеть автозаправочных комплексов (АЗК), в 2016 году увеличила отчисления в бюджет Украины налогов и обязательных платежей на 35,2% по сравнению с 2015 годам - до 1,2 млрд грн.

По данным пресс-служба компании, в эту сумму входят налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней и в государственные целевые фонды. В частности, перечислено более 570 млн грн акцизного сбора на нефтепродукты, в местные бюджеты - почти 69 млн грн.

"Параллель" в настоящее время реализует свое топливо на 61 АЗК и АЗС в Днепропетровской, Запорожской областях и на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

ООО "Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel Nafta Ltd., дочерняя компания группы "СКМ" Рината Ахметова.