ПАО "Кременчугский завод дорожных машин" ("Кредмаш", Полтавская обл.) в 2016 году увеличил объем товарной продукции на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года - до 498,4 млн грн, что фактически соответствует намеченным на прошлый год предварительным планам (выпуск продукции на 497 млн грн), сообщается на сайте предприятия.

В прошлом году завод реализовал 32 асфальто- и грунтосмесительных установки (в 2015 году выпущено 29 ед. и продано 31 ед. - ИФ), из которых большая часть - украинским потребителям, и преимущественно - установки нового модельного ряда.

"Все заявки потребителей на асфальтосмесительные установки и запчастей к ним выполнены в сроки и в полном объеме. Имеется также портфель заказов на первую половину 2017 года", - отмечается в сообщении.

Предприятие считает прошлый год "прорывом в Украине", и отмечает, в частности, что асфальтосмесительная установка КДМ206, получившая международный сертификат СЕ, в настоящее время работает на реконструкции трасс международного значения, и заказывается всеми регионами страны.

Поставлена также в Кривой Рог первая новая установка КДМ208, реализован "первенец" модельного ряда КДМ209 производительностью 100 тонн в час. "Кредмаш" информирует, что в 2016 году инвестировал в развитие производства 7,5 млн грн, которые в основном были вложены в закупку станков, инструмента, приборов контроля, оборудования, приспособлений.

"Мониторинг дорожного рынка подсказывает нам направления дальнейшей работы над созданием новых видов техники. В планах на 2017 год - изготовление первого образца асфальтосмесительной установки КДМ205 производительностью 200 тонн/ч с учетом увеличения спроса на фоне роста дорожного строительства в Украине", - отмечают на предприятии.

В ближайшей перспективе предприятия - установка КДМ207 производительностью 60 тонн/ч для ремонта и строительства региональных дорог.

"Уверены, что ее ждет большой спрос, ведь с реформой самоуправления на местах, значительные средства направляются на собственное развитие - в том числе, и дорожное строительство", - считают на "Кредмаше".

Помимо основной продукции, завод также реализовал, в частности, 880 тыс. закаточных машинок, спрос на которые не снижается даже в межсезонный период.

"Кредмаш" специализируется на разработке и изготовлении асфальтосмесительных установок, запасных частей к строительной и дорожной технике, автоцистерн, автобитумовозов, чугунного и стального литья, товаров народного потребления.

В 2015 году предприятие сохранило чистый доход практически на уровне предыдущего года (442,07 млн грн), а чистая прибыль сократилась на 43% к 2014 году, до 29 млн грн.

Производство асфальтосмесительных установок сократилось на 46,3%, до 29 ед.