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Топливно-энергетический комплекс
"Трейд Коммодити" поставит "Укрзализныци" 125 тыс. тонн дизельного топлива почти на 2,8 млрд грн
07:40 08.02.2017 |
Три аукциона на закупку дизельного топлива для нужд железнодорожной отрасли состоялись 6 февраля 2017 года.
Как сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", общий объем закупки составляет 125 тыс. тонн (два тендера по 50 тыс. тонн каждый и один на 25 тыс. тонн).
"Во всех трех аукционах победу одержало ООО "Трейд Коммодити" (Днепропетровская обл.), сделав самое выгодное ценовое предложение среди конкурентов - почти на 1 тыс. грн дешевле оптовых среднерыночных цен на дизтопливо в Украине", - отмечается в сообщении.
Следовательно, компания предложила поставить 50 тыс. тонн топлива по цене 22,188 тыс. грн/т, еще 50 тыс. тонн по цене - 22,288 тыс. грн/т и 25 тыс. тонн по 22,238 грн тыс./т. Общая стоимость контракта составляет 2,779 млрд грн.
"По данным открытых источников, в частности, интернет-издания OilNews, ПАО "Укртатнафта", оптовые цены на дизтопливо в Украине находятся в диапазоне 23,23 - 23,9 тыс. грн/т. Указанные партии должны быть отгружены для нужд железной дороги в течение 2017 года. Запаса хватит на более чем 125 дней, или четыре месяца стабильных пассажирских и грузовых перевозок", - отмечает "Укрзализныця".
Предложения находятся на рассмотрении тендерного комитета организатора. Соответствующая информация опубликована в системе ProZorro.
"Трейд Коммодити" зарегистрировано в 1999 году. Основная специализация - производство нефтепродуктов. Ее основателем и руководителем является Вадим Майко.
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