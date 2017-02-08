Три аукциона на закупку дизельного топлива для нужд железнодорожной отрасли состоялись 6 февраля 2017 года.

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", общий объем закупки составляет 125 тыс. тонн (два тендера по 50 тыс. тонн каждый и один на 25 тыс. тонн).

"Во всех трех аукционах победу одержало ООО "Трейд Коммодити" (Днепропетровская обл.), сделав самое выгодное ценовое предложение среди конкурентов - почти на 1 тыс. грн дешевле оптовых среднерыночных цен на дизтопливо в Украине", - отмечается в сообщении.

Следовательно, компания предложила поставить 50 тыс. тонн топлива по цене 22,188 тыс. грн/т, еще 50 тыс. тонн по цене - 22,288 тыс. грн/т и 25 тыс. тонн по 22,238 грн тыс./т. Общая стоимость контракта составляет 2,779 млрд грн.

"По данным открытых источников, в частности, интернет-издания OilNews, ПАО "Укртатнафта", оптовые цены на дизтопливо в Украине находятся в диапазоне 23,23 - 23,9 тыс. грн/т. Указанные партии должны быть отгружены для нужд железной дороги в течение 2017 года. Запаса хватит на более чем 125 дней, или четыре месяца стабильных пассажирских и грузовых перевозок", - отмечает "Укрзализныця".

Предложения находятся на рассмотрении тендерного комитета организатора. Соответствующая информация опубликована в системе ProZorro.

"Трейд Коммодити" зарегистрировано в 1999 году. Основная специализация - производство нефтепродуктов. Ее основателем и руководителем является Вадим Майко.