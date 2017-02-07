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Держатели еврооблигаций и банки-кредиторы одобрили реструктуризацию обязательств "Метинвеста"
20:11 06.02.2017 |
Держателями еврооблигаций и банки-кредиторы международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест" поддержали реструктуризацию ее обязательств, сообщила холдинговая компания группы Metinvest B.V. (Нидерланды) на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).
Согласно сообщению, соответствующее решение приняли держатели еврообондов и банки-кредиторы во время собраний 6 февраля.
В дальнейшем реструктуризация обязательств группы должна быть одобрена Высоким судом Англии и Уэльса (High Court of Justice Chancery Division of England and Wales), соответствующее заседание которого запланировано 8 февраля 2017 года.
Metinvest ожидает, что реструктуризация будет имплементирована приблизительно через три недели после этого слушания.
Как сообщалось, "Метинвест" в конце декабря 2016 года обратился к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим предэкспортное финансирование, с предложением конвертировать все облигации в единый выпуск еврооблигаций, и все кредиты по предэкспортному финансированию - в одну кредитную линию.
Компания, в частности, предлагает объединить все три выпуска еврооблигаций: с погашением в 2016 году, с погашением в 2017 году и с погашением в 2018 году, в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года, а также четыре синдицированные кредитные линии по предэкспортному финансированию - в одну кредитную линию.
По состоянию на 30 ноября 2016 года общая задолженность по этим инструментам перед кредиторами составила $2,29 млрд.
Высокий суд Англии на заседании 17 января разрешил Metinvest B.V. созвать отдельные собрания держателей облигаций и кредиторов по предэкспортному финансированию относительно реструктуризации обязательств перед ними.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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