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Топливно-энергетический комплекс
НАБУ задержало 5 лиц, причастных к нанесению убытков "Энергоатому" на сумму 30 млн грн
19:39 06.02.2017 |
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали пять лиц, предположительно причастных к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" в размере 30 млн грн по признакам преступления.
Как сообщило НАБУ на официальной странице в соцсети "Фейсбук", задержание произошло в понедельник, 6 февраля, под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").
"Во время расследования детективы НАБУ установили, что задержанные - должностное лицо АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и четыре представителя коммерческих структур - при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза)", - сказано в сообщении НАБУ.
Как отмечается, в течение суток задержанные будут уведомлены о подозрении, В дальнейшем им будут избрана мера пресечения.
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