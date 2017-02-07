Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали пять лиц, предположительно причастных к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" в размере 30 млн грн по признакам преступления.

Как сообщило НАБУ на официальной странице в соцсети "Фейсбук", задержание произошло в понедельник, 6 февраля, под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

"Во время расследования детективы НАБУ установили, что задержанные - должностное лицо АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и четыре представителя коммерческих структур - при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза)", - сказано в сообщении НАБУ.

Как отмечается, в течение суток задержанные будут уведомлены о подозрении, В дальнейшем им будут избрана мера пресечения.