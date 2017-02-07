Фонд госимущества (ФГИ) Украины планирует в феврале 2017 года объявить конкурсы по продаже более 99% акций Одесской и Херсонской ТЭЦ, в апреле - Николаевской ТЭЦ, в мае - Днепровской ТЭЦ.

План-график выставления предприятий на продажу в текущем году утвержден приказом ФГИ №132 от 30 января 2017 года и обнародован в газете "Ведомости приватизации".

В августе планируется объявить конкурсы на приватизацию "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго" (по 70% акций), "Харьковоблэнерго" (65%), "Запорижжяоблэнерго" (60,2%) и "Тернопольоблэнерго" (51%).

Кроме того, в мае текущего года ФГИ также предполагает выставить на торги "Сумыхимпром" (99,9%), в сентябре - "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАЛК, 68%), в октябре - "Центрэнерго" (78,3%), в ноябре - "Турбоатом" (75,2%), в декабре - "Одесский припортовый завод" (99,6%).

Большинство из указанных компаний будут выставлены на конкурсы только после принятия Кабинетом министров Украины решений об условиях их продажи.

Согласно сообщению на сайте ФГИ, контрольные пакеты пяти облэнерго будут выставлены на продажу после принятия закона "О рынке электроэнергии" и внедрения стимулирующего (RAB) регулирования.

Кроме того, ФГИ в июле 2017 года планирует объявить о продаже на фондовых биржах блокпакеты акций энергогенерирующих компаний "Донбассэнерго", "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", а также "Киевэнерго", "ДТЭК Днипрооблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" (все - около 25% акций). В октябре - "Черкассыоблэнерго" (46%).

