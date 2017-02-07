Укрзалізниця планирует начать прямые закупки дизельного топлива у ПАО Укргаздобыча. Об этом в интервью ЦТС сказал глава Центр обеспечения производства Укрзализныця Виталий Цвигун.

По его словам, для заключения контракта о поставках топлива разработан проект распоряжения Кабмина, который отправлен на согласование в Минэкономразвития. "Мы подготовили проект распоряжения Кабинета министров для закупки 50 тыс. тонн дизтоплива производства ПАО Укргаздобыча. Раньше мы не могли использовать их топливо, но в 2016 году эта госкомпания получила сертификат топлива Евро-4 и Евро-5. И мы, и они находимся в собственности государства. Сейчас мы работаем только через ProZorro. Чтобы заключить соглашение напрямую, мы разработали этот проект. Мы отправили документ в Минэкономразвития", сообщил Цвигун.

Он также отметил, что правление Укрзализныци поручило создать запас топлива на 40 дней, то есть порядка 40 тыс. тонн. "В общей сложности, мы можем накопить и хранить до 80 тыс. тонн топлива. Сейчас наши запасы топлива составляют 11 дней. Мы надеемся, что три тендера на общую сумму 125 тыс. тонн пройдут без эксцессов, и мы быстро выполним поставленное задание", - отметил Цвигун.

Напомним, ранее в Укрзализныце сообщили, что запасов дизельного топлива, накопленного ПАО Укрзализныця, достаточно для 15 суток работы.