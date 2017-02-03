Финансовые новости
- |
- 03.02.17
- |
- 21:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
BCS Forex, InstaForex и LiteForex успешно запустили МТ5 с хеджированием
14:10 03.02.2017 |
Ряд брокеров рынка Форекс, включая BCS Forex, InstaForex и LiteForex, недавно объявили о запуске нескольких активов на платформе MetaTrader 5 с хеджированием.
Помимо этого, Binary Limited, Benchmark Finance, MIB700 и ряд других брокеров начали предлагать данную платформу клиентам в 2017 году.
По словам руководства BCS Forex, компания рада присоединиться к платформе МТ5 с функцией хеджирования. Компания также предлагает более 420 торговых инструментов и стремится предоставлять исключительно высококачественные решения, позволяющие эффективно оптимизировать торговлю.
Благодаря МТ5 трейдеры могут воспользоваться более широким спектром торговых стратегий, которые позволят грамотно реагировать как на положительные, так и на отрицательные изменения на рынке.
По материалам: IAFT News
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Новые хотелки Путина. Какие требования выдвигает Кремль устами "Оппоблока"
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в 2017г сохранится на уровне 82% ВВП - Нацбанк
|Минэкономразвития оценивает рост ВВП Украины в 2016г в 2%
Сводный индекс производства в минувшем году вырос на 4,1% после падения на 6,1% в 2015 году. В отличие от предыдущих лет источниками роста преимущественно выступали внутренние факторы - инвестиционный и потребительский спрос, тогда как ситуация на внешних рынках улучшилась лишь в конце года.
|Минфин оценивает выплаты по долгу в 240,9 млрд гривен в 2017
|Генпрокуратура задержала директора департамента платежных систем НБУ при получении взятки
Руководитель департамента платежных систем НБУ разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от директора одного из ООО взятки в размере 35 тыс. долларов в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис".
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лукойл продает часть Карпатнефтехима Коломойскому и Иванчуку
|BCS Forex, InstaForex и LiteForex успешно запустили МТ5 с хеджированием
|Суд арестовал имущество бывшего руководителя банка "Финансы и Кредит" Хлывнюка
Генпрокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited, незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.
|Глава "Укрзализныци" Балчун опроверг ряд тиражируемых о нем утверждений
|Экс-председатель набсовета БТА Банка Бабаев сконцентрировал 95,2% Регион-банка
|Иностранные члены набсовета "Нафтогаза" заключили почти 4-х летние договора на EUR860 тыс. каждый, Демчишин - на $645 тыс.
НАК "Нафтогаз Украины" согласно действующему законодательству обнародовал данные о подписанных в 2016 году контрактах на сумму больше 1 млн грн, в которых, в частности, указывается сумма вознаграждений независимых членов наблюдательного совета госхолдинга.
|"Нафтогаз Украины" обнародовал список контрагентов-поставщиков газа
Это интересно
|Tesla запустила крупнейшее в мире резервное хранилище энергии, использующее только литий-ионные аккумуляторные батареи
|Google решила отнять у россиянина домен ɢoogle.com
|Новая "пятерка" BMW стала универсалом
В базовое оснащение универсала входит задняя пневмодвеска с автоматической регулировкой высоты. При этом для модели доступны также адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и спортивная M-подвеска с уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом.
|McLaren и BMW разработают совместные двигатели
|Jaguar Land Rover познакомит с автомобилями с помощью виртуальной реальности
|Razer купила разработчика "облачного" смартфона Nextbit
|Экс-сотрудник добывал биткоины на серверах ФРС США