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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Суд арестовал имущество бывшего руководителя банка "Финансы и Кредит" Хлывнюка

 

Печерский районный суд арестовал имущество бывшего председателя правления банка "Финансы и Кредит" Владимира Хлывнюка.

Об этом свидетельствуют судебные материалы, передают Українські Новини.

24 января Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства наложил арест на квартиру площадью 125,9 кв. м, имущественные права на еще одну (4-комнатную) и машиноместо, которые принадлежат банкиру.

Также арест был наложен на дом площадью 98,1 кв. м.

Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.

Также следствие установило факт предварительного сговора с другими лицами и заключение договора поручительства с банком Meinl Bank AG (Австрия).

Как сообщали Українські Новини, в декабре Печерский районный суд арестовал имущество бывшего заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит" Игоря Копертехина по этому же делу.

В январе суд продлил арест экс-помощника депутата Рады Жеваго по делу о выведении активов банка "Финансы и Кредит" до 20 февраля.
По материалам: Українські Новини
 

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