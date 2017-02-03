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Глава "Укрзализныци" Балчун опроверг ряд тиражируемых о нем утверждений
11:06 03.02.2017 |
Председатель правления ПАО "Укрзализныця", польский специалист Войцех Балчун подверг критике и опроверг ряд высказываний и информации СМИ о нем самом и его действиях на должности.
В ходе пресс-конференции на тему "Укрзализныця" без ярлыков" в Киеве в четверг, он отметил, что с самого начала работы в Украине его целью было заниматься решением серьезных проблем, которые действительно есть в "Укрзализныце", без намерений вступать в какие-либо конфликты или политические споры.
"Неделю назад я пообещал, что не буду комментировать те сообщения, которые валом появляются в СМИ, и мне хорошо живется, так как у меня нет времени их основательно читать, но все мои сотрудники их внимательно читают, и мне придется отреагировать на них сегодня", - сказал он.
В.Балчун напомнил, что он выиграл конкурс по отбору главы "Укрзализныци" и на протяжении последнего полугода постоянно слышал, что единственный человек, который в него по-настоящему верил, это министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Но за последнюю неделю я узнал, что было по-другому", - добавил В.Балчун.
Он также затронул ранее появляющуюся в социальных сетях и некоторых СМИ информацию о якобы его любовнице.
"Когда я приехал в Украину и начал работать в "Укрзализныце" то в один из первых дней я подвез руководителя офиса к гостинице, где ее ждал жених, а в СМИ уже говорили, что это моя любовница. Это был первый сигнал о том, в каких условиях мне придется работать. Из всего можно сделать все, даже если нет никакой правды", - констатировал глава "Укрзализныци".
Он отметил, что помимо прочего, большие эмоции в обществе вызывает его заработная плата, которая составляет 463 тыс. грн в месяц.
В представленной В.Балчуном в ходе пресс-конференции презентации отмечалось, что размер заработной платы главы "Укрзализныци" регламентируется постановлением Кабинета министров Украины №859 от мая 1999 года и приводился сравнительный анализ, в котором указывалось, что месячная зарплата главы "Нафтогаза Украины" составляет 1,04 млн грн, "Укргазвыдобування" - 398 тыс. грн, "Укрпочты" - 333 тыс. грн.
"Еще хотел бы подчеркнуть, аргумент, от которого руки опускаются это то, что я постоянно летаю в Польшу. Какой-то человек, который исполняет неизвестную роль в Министерстве инфраструктуры, получает информацию, вероятно из пограничной службы, о полетах Балчуна. Жаль, что он не опубликовал свои СМС, когда он сильно пытался влиять на нас относительно снижения тарифов", - сообщил В.Балчун.
В продолжение он отметил, что с самого начала работы в Украине и он, и члены правления "Укрзализныци" Ремигиуш Пашкевич, Марек Залесны, Иренеуш Василевски и глава "Укравтодора" Славомир Новак - все живут в Польше.
"Там наши семьи, дети, мы прилетаем в понедельник утром, улетаем в пятницу вечером и ничего чрезвычайного. Встречаемся, кстати, в аэропорту с заместителем главы МАУ, который тоже из Польши, с руководителем "Макдональдс Украина", тоже поляк. Нормальная обычная работа", - отметил он.
В.Балчун также раскритиковал вопросы о его концертах в составе рок-группы Chemia.
"Вопрос аргументов о моих концертах - ниже любых приемлемых мной стандартов. Разве я кого-то спрашиваю, что он делает в свое свободное время? Один в субботу, для отдыха, едет ловить рыбу, второй собирает марки, третий бегает, а я играю, и не собираюсь прекращать. И более того, это только доказывает насколько любит меня моя жена, так как я испытываю ее терпение, а не "Укрзализныци"", - резюмировал глава правления "Укрзализныци".
Ранее в соцсетях и СМИ не однократно критиковалась личность и действия В.Балчуна на посту главы ПАО. Кроме того, в последнее время его часто критикует министр инфраструктуры Владимир Омелян, а в ходе заседания правительства на прошлой неделе они обменялись критическими высказываниями относительно их действий на своих постах.
Между тем, в этом публичном конфликте премьер Владимир Гройсман поддержал главу "Укрзализныци".
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