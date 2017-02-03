Брокер TurboForex стремится сделать условия сотрудничества для своих клиентов максимально выгодными. Так, компания дарит торговые баллы за каждую сделку, которую совершит трейдер.

Эти торговые баллы клиенты ТурбоФорекс могут обменять на товары в магазине брокера или же перевести их на баланс в виде денег.

Отметим, что за 1 стандартный лот закрытой сделки TurboForex начисляет 1 бонусный балл.

Что касается сроков акции, то компания пока не становила никаких ограничений.

В магазине брокера представлен широкий выбор товаров, которые можно приобрести за бонусные баллы: iPhone, iPad,смартфоны Samsung.

Ознакомиться более детально с условиями акции можно на сайте ТурбоФорекс.

По материалам: IAFT News