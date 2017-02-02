Проект меморандума сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает членство Государственного Ощадного банка в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом журналистам сообщил замдиректора-распорядителя фонда Андрей Оленчик, передают Українські Новини.

"Есть политическое решение, что Ощадбанк станет участником Фонда. Когда? Я думаю, что между краткосрочной перспективой и среднесрочной. Я думаю, что об этом будет целесообразно говорить с 1 января 2018. Увидим, будет финальная редакция меморандума с МВФ, и там все точки над "i" будут поставлены", - сказал он.

На данный момент Ощадбанк не является членом Фонда гарантирования вкладов физлиц, так как вклады населения в нем 100% гарантируются государством.

Как сообщали Українські Новини, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выступает за предоставление банкам статуса временного участника за ведение рисковой деятельности.