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Топливно-энергетический комплекс
WOG сорвал поставку арктического ДТ армии
17:51 31.01.2017 |
Компания «ВОГ АЭРО ДЖЕТ», победившая в тендере Минобороны на поставку 9,2 тыс. т арктического дизтоплива, поставила только 1 тыс. т, в связи с чем оборонное ведомство готовит исковые заявления против оператора. Об этом, в ответ на запрос OilNews, сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны, полковник Оксана Гаврилюк.
В ответе Минобороны отмечается, что, согласно двум договорам от 15 декабря 2015 г., WOG обязывался поставить 9 174 т ДТ на сумму свыше 189 млн грн (20 635,5 грн/т - ON). «Из общей суммы поставлено всего 1 000,876 т (ок. 11% - ON) на сумму 20,7 млн грн», - сообщают в Минообороны.
В связи с невыполнением условий договора Министерство начало исковую работу для взыскания штрафа с «ВОГ АЭРО ДЖЕТ». Кроме того, Минобороны направило требование к банку о переводе суммы обеспечения договора на свои счета.
Напомним, что WOG победил в тендере на поставку 9,2 тыс. т арктического ДТ и обязался поставить ресурс до конца 2016 г. Оператор выиграл тендер с ценой в 20 635,5 грн/т. По данным «Консалтинговой группы А-95», средняя стоимость ДТ на украинском рынке 15 декабря 2016г. составляла 20 540 грн/т. В то же время арктическая марка ДТ дороже стандартной зимней на $50-70/т (1 300-1 800 грн/т по курсу на момент торгов). Таким образом, расчетная стоимость арктического ДТ с поставкой на украинский рынок составляла порядка 21 800-22 000 грн/т, что на 1 160-1 360 грн/т выше предложения WOG.
По данным «Консалтинговой группы А-95», WOG активизировал поставки арктического дизтоплива из Беларуси с 14 декабря, и до конца года поставил около 10 тыс. т этого ресурса.
По информации источника OilNews в Минообороны, WOG предпринял попытку инициировать повышение цены после проведения закупки, а также изменить срок поставки, однако эти предложения не нашли понимания у Минобороны.
Как сообщалось, условия договора с WOG были изменены в сравнении с предварительным проектом договора, что сделало возможным повышение цены сделки по упрощенным условиям.
Группа WOG известна активной работой с крупными государственными потребителями нефтепродуктов, в частности, до последнего времени компания была доминирующим поставщиком дизельного топлива и смазочных материалов для «Укрзализныци». Ранее WOG неоднократно использовал практику повышения стоимости топлива после подписания контракта на работу с железной дорогой.
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