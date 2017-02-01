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Аэропорт "Киев" прекратил сотрудничество с магазином duty free Pavo из-за подозрений в контрабанде
15:49 31.01.2017 |
Международный аэропорт "Киев" (Жуляны") прекратил сотрудничество с магазином беспошлинной торговли (duty free) Pavo в связи с подозрениями в контрабанде.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в аэропорту со ссылкой на главу совета директоров предприятия Дениса Костржевского, Pavo group работает в аэропорту "Киев" с 2010 года.
"Это донецкие бизнесмены, которые сотрудничали с нами до последнего времени. Они представители прошлой власти, были близки предыдущему руководству страны, продолжили пользоваться теми же методами, которые использовали прошлые правители. Как оказалось, существует несколько уголовных дел в отношении контрабанды товара компанией Pavo group. Мы подозреваем, что они использовали магазин duty free, который находится на территории аэропорта, просто как прикрытие для своей незаконной деятельности", - сказал он.
По словам Д.Костржевского, после того, как сотрудников компании "Мастер-Авиа" (управляет аэропортом - ИФ) начали вызывать в правоохранительные органы для дачи пояснений относительно возможной контрабандной деятельности компании Pavo, было принято решение прекратить сотрудничество с такими партнерами. На это решение аэропорта также повлияла финансовая недисциплинированность Pavo при осуществлении арендных платежей, вследствие чего между организациями нередко возникали конфликты.
Д.Костржевский отмечает, что в соответствии с договором аренды, заключенным между "Мастер-Авиа" и Pavo group, в случае его расторжения "Мастер-Авиа" должна уведомить Pavo за 60 дней, а Pavo свернуть деятельность за этот срок.
"60 дней истекли 27 января 2017 года. В этот день мы аннулировали пропуски работников магазина. Компания Pavo для нас только арендатор, причем некомфортный. Что касается новых арендаторов, мы провели открытый тендер, в котором участвовали практически все duty free - операторы, представленные в Украине. Лучшие предложения были у компании БФ-групп. Эта компания также представлена в аэропорту Борисполь", - сказал Д.Костржевский.
Он добавил, что компания предложила лучшие финансовые условия и больший ассортимент товаров беспошлинной торговли. "До этого в магазине duty free Pavo торговали в основном сигаретами и алкоголем. Компания "БФ-групп" взяла на себя обязательства расширить линейку продукции - текстиль, парфюмерия, косметика, электроника и пр. Новые арендаторы также реконструируют помещение магазина и сделают его более комфортным для пассажиров", - подчеркнул Д.Костржевский.
Относительно арендной платы, он добавил, что согласно договору, заключенным с новым арендатором "БФ-групп", аэропорт будет получать арендную плату на 30% больше, чем по старому договору с Pavo group.
"Кроме того, если Pavo нам платило фиксированную арендную плату, то новая компания, кроме фиксированной платы, будет платить процент от оборота, что для нас значительно выгоднее: это повысит доходы "Мастер-Авиа" и, соответственно, поступления в городской бюджет", - резюмировал глава совета директоров аэропорта "Киев".
Ранее партнер юридической компании "Анте" Андрей Гук сообщал, что аэропорт "Киев" прекратил деятельность магазина duty free Pavo group.
"Мастер Авиа" ночью полностью отключила свет в магазине беспошлинной торговли Pavo и аннулировала все пропуски работникам магазина. При этом договор аренды, по мнению ООО "Паво груп", не расторгнут, является действующим, акты стороны не подписывали. За январь аренда оплачена", - сообщал юрист.
По его мнению, аэропорт действовал незаконным путем, поскольку он не обратился в суд для решения спора относительно одностороннего досрочного прекращения договора, а отключил подачу электроэнергии в магазин, таким образом, нанося значительный ущерб магазину.
"Интересное совпадение - рядом открылся магазин компании "БФ-групп", которая связана с зампредседателя фракции "Народный фронт" Андреем Иванчуком", - подчеркивал А.Гук.
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