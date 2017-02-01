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Топливно-энергетический комплекс
Juniper Networks объявила о сотрудничестве с Токийской фондовой биржей
15:04 31.01.2017 |
Компания Juniper Networks объявила о том, что Токийская фондовая биржа (TSE) выбрала ее в качестве универсального пограничного маршрутизатора.
TSE нуждается в модернизированной и инновационной сетевой инфраструктуре с возможностью интеграции по всему финансовому рынку Японии. TSE нуждается в высокоскоростной сети, надежности и масштабируемости.
Руководство Juniper Networks намерено продлить долгосрочный опыт предоставления сетевой инфраструктуры Токийской фондовой биржи, которая является важным игроком в мировой индустрии финансовых услуг.
По материалам: IAFT News
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