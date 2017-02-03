Поставки соли государственным соледобывающим предприятием "Артемсоль" в Российскую Федерацию в 2016 году сократились на 29,6% по сравнению с 2015 годом - до 606,8 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу компании, крупными потребителями предприятия за прошлый год оставались Венгрия, Польша, Румыния. В 2016 году возросли поставки в Армению, Беларусь, Германию и Эстонию, возобновились отгрузки потребителям Чехии и Болгарии.

Добыча соли госкомпанией в 2016 году составила 1,67 млн тонн, что на 17% ниже показателя предыдущего года.

Существенное влияние на ее работу оказал полный запрет на ввоз продукции, введенный Российской Федерацией с 1 ноября 2016 года. Кроме того, на итоговых производственных показателях отразилась аномально теплая зима 2015/2016 гг. в странах ЕС, периодическая нехватка железнодорожного транспорта, неустойчивый потребительский спрос и другие факторы.

По отдельным видам продукции "Артемсоли" удалось нарастить объемы производства. За прошлый год фасованной соли было выпущено 242 тыс. тонн (на 13,7% больше по сравнению с 2015 годом).

В отличие от 2015 года, в прошлом году основным рынком сбыта для предприятия вместо российского стал внутренний. Потребителям Украины было отгружено 725,6 тыс. тонн соли, или 43,5% от общего объема реализации, что на 5% больше 2015 года.

По информации компании, позитивный финансовый результат предприятия составил 187,6 млн грн. По причине имеющейся дебиторской задолженности прошлых лет, предприятие вынуждено было создать резерв сомнительных долгов, который уменьшил показатель чистой прибыли. С учетом этих начислений итоговый результат чистой прибыли предприятия составил 93,2 млн грн.

На начало 2017 года остаток активных оборотных средств на счетах ГП "Артемсоль" составил более 250 млн грн, что практически в 9 раз превышает этот показатель прошлого года.

ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Его производственные мощности расположены в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран. Структура сбыта предприятия такова, что 35% продукции реализуется в Украине, а остальное - за рубеж (данные за 2016 год).