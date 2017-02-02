Глава и совладелец крупной киевской компании-автоперевозчика ООО "Союз-Авто" Юрий Нестерчук намерен выступить инвестором в реализации проекта организации выпуска автобусов на базе КП "Белоцерковский грузовой авиационный комплекс" (Белая Церковь Киевской обл.).

Согласно сообщению на сайте Киевской облгосадминистрации, вопрос создания такого производства обсуждался в ходе рабочего совещания по развитию коммунального предприятия и привлечения инвестиций.

"Мы должны привлекать инвестиции для реализации потенциала предприятия с целью его полноценного развития и возвращения в наш город как интеллектуального потенциала, так и рабочей силы. Коммунальное предприятие имеет очень удобное логистическое размещение, обеспечивает развитие транспортной инфраструктуры", - цитирует пресс-служба ОГА управляющего делами исполнительного комитета горсовета Максима Свирского.

По его мнению, предприятие имеет такой потенциал (для реализации проекта выпуска автобусов - ИФ), поскольку в прошлом году на его мощностях уже был проведен капитальный ремонт четырех троллейбусов для троллейбусного управления..

По словам директора КП "Белоцерковский грузовой авиационный комплекс" Сергея Кандаурова, на сегодня предприятие обладает достаточно серьезной базой для развития не только аэродрома, но и промышленного направления.

"Мы предоставляем ограниченный объем услуг, но хотим их увеличения (60% общей прибыли предприятия - от авиационной деятельности, энергообеспечения и водоснабжения, остальные 40% - прибыль от аренды помещений)", - отметил он.

Он сообщил, что сегодня на базе КП на условиях аренды работает 54 предприятия, при этом на территории большое количество незадействанных промплощадок, поскольку с учетом их большой площади не все частные предприниматели имеют возможность воспользоваться ими.

"Поэтому городской властью предложена инициатива созданию на базе нашего коммунального предприятия производства автобусов, которое, в свою очередь, обеспечит создание новых рабочих мест, обновление подвижного состава общественного транспорта и улучшит качество услуг по перевозке жителей Белой Церкви", - сообщил С.Кандауров

Ю.Нестерчук отметил, что автобусы, которые планируется выпускать, будут соответствовать европейским стандартам, техническим нормам (в том числе низкопольности), при их производстве будет использован "иностранный металл для кузова автобусов".

В то же время других параметров проекта он не сообщил.

Компания "Союз-Авто" является одним из крупнейших автоперевозчиком столицы, кроме того, наладила на своих мощностях восстановление автобусов "Богдан".

Уставный капитал ООО - 50 тыс. грн, в том числе Ю.Нестерчук владеет 75%.