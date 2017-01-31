Бывший председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко заявляет о своем нахождении в больнице.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Друзья, с четверга нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не скрывался и не планирую", - сообщил он.

Дорошенко добавил, что все обязанности, возложенные законодательством, в т.ч. по информированию соответствующих инстанций, он и адвокаты выполняют (проинформировали следствие и прокуратуру в установленные сроки с наличием подтверждающих документов).

Как сообщали Українські Новини, 30 января некоторые СМИ заявили, что Игорь Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста.

Суд разрешил прокуратуре задержать его.

Игорь Дорошенко был ключевым подозреваемым в деле банка "Михайловский".

Правоохранители расследуют хищение из банка более 2 млрд гривен, в том числе ущерб на 870 млн гривен инкриминировали Игорю Дорошенко.

13 августа 2016 года Шевченковский районный суд Киева арестовал его, но 3 декабря Дорошенко был освобожден из СИЗО без внесения залога.

Судья установил ему меру пресечения в виде домашнего ночного ареста с 20:00 до 7:00.