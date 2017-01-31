Брокер TurboForex заботится о том, чтобы его клиенты могли вести торговлю на рынке Форекс в любое время и в любой точке планеты.

Так, компания предлагает трейдерам воспользоваться платформой Tablet Trader, посредством которой заключать торговые операции можно даже лежа в шезлонге на берегу моря. Единственное, что нужно, - подключение к сети интернет и любой гаджет Apple или Андроид.

Интерфейс терминала понятен и удобен для использования трейдерам с любым уровнем знаний в сфере работы на Форекс.

Также отметим, что клиенты TurboForex, торгующие на платформе Tablet Trader, могут вести мониторинг фондовых бирж, валют, товаров и процентных ставок в режиме онлайн.

Скачать терминал можно на сайте ТурбоФорекс.

По материалам: IAFT News