​ Компания CMC Markets выпустила операционные результаты за период с 1 октября по 31 декабря 2016 года.

Несмотря на то что в отчете не раскрываются конкретные цифры доходов, отмечается улучшение торговой активности клиентов по сравнению с предыдущим финансовым кварталом.

Количество активных клиентов компании продолжает расти и увеличилось на 13% по сравнению с показателями за прошлый год.

В то же время некоторые инвесторы отметили, что данные отчета их разочаровали и что они ожидали лучших показателей. А вот компания IG Group, конкурент CMC Markets, сообщила о рекордных доходах за квартал.

По материалам: IAFT News