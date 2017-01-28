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Автоматизированная система закупок для облавтодоров начнет работать через два месяца
13:31 27.01.2017 |
ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" намерено в течение двух месяцев запустить автоматизированную систему закупок.
Как сообщила пресс-служба ПАО, кроме единой торговой платформы для всех облавтодоров и их филиалов, система будет включать в себя электронный документооборот, бухгалтерский учет, контроль над запасами материалов и возможность официального заключения договоров в электронном режиме между заказчиком и поставщиком.
"Главная цель внедрения этой системы - скорость, качество и прозрачность. Она должна помочь улучшить контроль над деятельностью всех наших предприятий: мы сможем следить в режиме онлайн не только за процедурами закупок, но и за наличием материалов на складах и их использованием", - цитируется в сообщении руководитель компании Артем Гриненко.
По его словам, система позволит оптимизировать весь процесс закупки материалов, эффективно их планировать, а также консолидировать объемы, что даст возможность получить более выгодную цену для компании.
Также существенное преимущество, по мнению компании, в том, что на единой платформе для всех облавтодоров и всех возможных подрядчиков тендеры не смогут затеряться среди общего потока государственных нужд. Речь идет о всех возможных закупках для дочерних предприятий: от бумаги и карандашей, до битума и горюче-смазочных материалов. Более того, тендер можно будет провести за день. Система имеет свою платформу на ProZorro, поэтому все тендеры будут проводиться там.
На сегодняшний день система находится на стадии активной разработки. Готовится единый номенклатурный справочник: все названия товаров будут приведены к единому стандарту, что ускорит поиск желаемой закупки для поставщика и исключит шансы допустить ошибки при ее названии.
Уже в апреле через систему облавтодоры и филиалы компании будут осуществлять приобретение основных материалов: битум, топливо, минеральные порошки для асфальтобетонных смесей и краску. Через восемь месяцев система должна заработать в полную силу и любые товары будут закупаться только через нее.
ГАК напоминает, что такие изменения проводятся в рамках внедрения ERP - автоматизированной системы управления дочерними предприятиями. Она включает в себя электронный документооборот, бухгалтерский учет, контроль над закупками, геоинформационные системы, контроль качества работ, и тому подобное. С помощью системы, контроль можно осуществлять как с заказчиком, так и подрядчиком.
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