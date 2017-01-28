Национальный банк 26 января признал неплатежеспособным Фортуна-банк (Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

По результатам диагностического обследования Фортуна-банка, проведенного в первой половине 2016 года, в июле 2016 был утвержден необходимый объем докапитализации банка.

Согласно диагностическому обследованию все банки второй двадцатки по размеру активов, которые нуждались в докапитализации, должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

Фортуна-банк подал в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мер с целью докапитализации банка.

В течение 2016 руководство и владелец существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, направления средств субординированного долга в основной капитал банка.

Однако предпринятые руководством Фортуна-банка и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января.

Учитывая вышеизложенное, правление Национального банка приняло решение об отнесении Фортуна-банка к категории неплатежеспособных.

Национальный банк отмечает, что 91% (2 167 человек) всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает 200 тыс. гривен.

Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 96 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, мать владельца группы компаний "Фактор" Сергея Тищенко Матрена владеет 99,64% Фортуна-банка.

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 38-е место (2,5 млрд гривен) среди 100 действующих банков.