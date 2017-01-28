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Топливно-энергетический комплекс
НБУ признал неплатежеспособным Фортуна-банк
09:34 27.01.2017 |
Национальный банк 26 января признал неплатежеспособным Фортуна-банк (Киев).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
По результатам диагностического обследования Фортуна-банка, проведенного в первой половине 2016 года, в июле 2016 был утвержден необходимый объем докапитализации банка.
Согласно диагностическому обследованию все банки второй двадцатки по размеру активов, которые нуждались в докапитализации, должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.
Фортуна-банк подал в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мер с целью докапитализации банка.
В течение 2016 руководство и владелец существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, направления средств субординированного долга в основной капитал банка.
Однако предпринятые руководством Фортуна-банка и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января.
Учитывая вышеизложенное, правление Национального банка приняло решение об отнесении Фортуна-банка к категории неплатежеспособных.
Национальный банк отмечает, что 91% (2 167 человек) всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает 200 тыс. гривен.
Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 96 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, мать владельца группы компаний "Фактор" Сергея Тищенко Матрена владеет 99,64% Фортуна-банка.
По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 38-е место (2,5 млрд гривен) среди 100 действующих банков.
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