Финансовые новости
- |
- 27.01.17
- |
- 03:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
TurboForex предлагает выгодные условия работы на платформе МТ4
15:45 26.01.2017 |
Рынок Форекс сегодня активно развивается, ввиду чего для прибыльной работы на нем необходимо иметь не только определенные знания, но и набор качественных и эффективных инструментов, в числе которых и торговая платформа.
Брокер TurboForex предлагает своим клиентам вести сделки на популярной платформе МетаТрейдер 4, исполнение ордеров в которой происходит мгновенно, что означает получение трейдером лучших цен.
Отметим, что широкий выбор технических инструментов терминала МТ4 позволяет создавать точные диаграммы, а программное обеспечение платформы дает возможность сформировать автоматический трейдинг.
Также специалисты TurboForex сообщают, что графическое отображение котировок в МетаТрейдер 4 создается лучшими аналитическими индикаторами, которые отображают актуальную ситуацию на рынке.
По материалам: IAFT News
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил допуск в Украину иностранных воинских формирований для учений
Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №5636 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
|НБУ повысил прогноз роста ВВП Украины на 2017г до 2,8% и понизил на 2018г до 3%
Регулятор также пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2017 и 2018 гг до около $3,5 млрд. По мнению НБУ, этот дефицит будет покрываться за счёт притока капитала по финансовому счёту, и прежде всего за счёт привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов.
|НБУ прогнозирует рост монетарной базы на 7,7% и денежной массы на 11,5% в 2017
|НБУ повысил прогноз инфляции на 2017г до 9,1% и сохранил учетную ставку на уровне 14%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Телеканал "Украина" продал в Индию 100-серийную мелодраму собственного производства
|TurboForex предлагает выгодные условия работы на платформе МТ4
|Омелян передал в НАБУ и СБУ документы о коррупции у Балчуна
|"Укрэнерго" запускает "единое окно" для подключения новых объектов "зеленой" энергетики
|Украина планирует увеличить поставки ядерного топлива Westinghouse до 6 партий в 2017
|НБУ отрицает принудительную капитализацию средств Cargill в Приватбанке
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на редактора телепрограммы "Гроші" Александра Дубинского о том, что компания Cargill обратилась к руководству Приватбанка, Нацбанка и ФГВФЛ с просьбой разъяснить принудительную конвертацию обязательств банка перед компанией в его акционерный капитал (bail-in).
|"Овостар Юнион" в 2016г увеличил производство яиц на 24%
Это интересно
|В крупной американской розничной сети Walmart начнут продавать автомобили
|IoT-ботнеты на 60% увеличили мощность DDoS-атак
|Tesla намерена представить полностью автономный автомобиль в течение ближайших шести месяцев
|Google запустила тест мгновенных приложений для Android
|Ненавидите свой офис? Пустите в него природу
|В Париже появились первые беспилотные автобусы
|Apple и Foxconn хотят построить в США фабрику за $7 миллиардов