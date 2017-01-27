Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что передал в Национальное антикоррупционное бюро и СБУ документы о коррупции в "Укрзализныце"

"В НАБУ мы неоднократно передавали различные документы. Я надеюсь, что НАБУ наконец завершит те следственные действия, которые они проводят еще с прошлого года. То же самое, я надеюсь, завершит и СБУ. И они опять же смогут сказать открыто обществу, что вот мы сделали свою работу", - сказал он в эфире "5 канала".

По словам министра, его ведомство постоянно взаимодействует с правоохранительными органами.

"Те факты, которые нам удается устанавливать во время своей работы относительно возможных злоупотреблений при закупках или, возможно, злоупотреблений при принятии тех или иных решений, мы так же оперативно передаем в правоохранительные органы. У нас с ними постоянное взаимодействие. Пожалуй, по количеству внештатных советников всех правоохранительных структур я бью все рекорды", - подчеркнул Омелян.