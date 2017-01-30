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"АвтоКрАЗ" в 2017г получит около 2 млрд грн госзаказа на производство авто
07:35 30.01.2017 |
ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) в 2017 году получит около 2 млрд грн в качестве государственного заказа на производство техники, сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко.
"Эту новость привез из столицы, где вчера прошло довольно серьезное и представительное совещание под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана", - сообщил он на своей странице в сети "Фейсбук".
В.Головко отметил, что за последние годы это первое совещание, где не просто обсуждались проблемы машиностроения, но и шел поиск путей поддержки и развития отрасли.
"А в отношении госзаказов для ПАО "АвтоКрАЗ", то это поддержка не одного только предприятия, но и 7 тыс. работников предприятий-поставщиков, а с учетом смежных отраслей - это 100 тыс. украинцев, которые получат гарантированную работу и заработную плату", - написал глава области.
Он также напомнил, что "АвтоКрАЗ" производит не только военную технику, "которая так поразила руководство государства во время визита в Кременчуг", но и качественную коммунальную и специальную технику, которая может обновить автопарк ГСЧС, правоохранительных органов, коммунальных предприятий.
Как сообщалось, по итогам совещания В.Гройсман поставил задачу разработать технологическую карту потребностей государственных структур в закупке автомобильной техники, мощностей производителей с определением экономических выгод по экономии средств госбюджета и создания новых рабочих мест.
"Я не собираюсь лоббировать отдельного производителя, я хочу лоббировать локализацию", - подчеркнул премьер-министр.
В совещании также участвовали первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, вице-премьер-министр Владимир Кистион, руководство Минобороны Украины, Министерства внутренних дел, ГСЧС, ГАК "Автомобильные дороги Украины", представители Нацкомитета по промышленному развитию, Министерства экономического развития и торговли, представители компаний по производству техники.
"АвтоКрАЗ" на совещании представляли генеральный директор Роман Черняк, а также народный депутат Константин Жеваго, который провел презентацию предприятия для присутствующих.
Компания выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах Украины.
Согласно последним обнародованным предприятием данным производства автомобилей, в январе-июле 2016 года их выпуск сократился на 30% к аналогичному периоду 2015 года - до 480 ед.
По итогам года завод не обнародовал аналогичные показатели, а на 2017 год запланировал выпустить не менее 1,200 тыс. автомобилей.
Р.Черняк неоднократно отмечал, что в 2016 году, в частности, Минобороны закупило значительно меньше заявленной в конце 2015 года техники, а Нацгвардия и Госпогранслужба автомобили КрАЗ вообще не закупали.
ПАО "АвтоКрАЗ" входит в состав финансово-промышленной группы "Финансы и кредит", подконтрольной К.Жеваго.
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