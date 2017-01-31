Судостроительная Smart Maritime Group (SMG), входящая в состав "Смарт-Холдинга", в 2016 году увеличила объемы производства на 49% по сравнению с 2015 годом - до 395 млн грн, сообщила пресс-служба SMG.

Согласно сообщению, в 2016 году входящий в SMG Херсонский судостроительный завод (ХСЗ) обеспечил постройку многоцелевого нефтемусоросборщика SEA ANT проекта НМ 440 по заказу Южненского филиала Администрации морских портов Украины. Кроме того, в прошлом году на стапелях SMG были отремонтированы и модернизированы 46 судов, среди них - пограничный сторожевой корабль "Николаев" Госпогранслужбы Украины, уточняет пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время SMG продолжает развивать мощности по машиностроению и металлообработке: по итогам 2016 года на машиностроительных мощностях реализованы контракты на сумму 9 млн грн. Среди основных заказчиков - группа компаний "Метинвест", компания "Югцемент".

В состав созданного в 2009 году судостроительного субхолдинга Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-холдинга" бизнесмена Вадима Новинского входят Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ, Николаев) и ХСЗ.

В июле 2016 года Хозсуд Херсонской области признал ХСЗ банкротом и открыл ликвидационную процедуру судозавода.

В апреле 2016 года менеджмент SMG озвучил данные о шестикратном падении объемов производства группы за последние два года.