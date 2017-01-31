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Ритейлер "Наш Край" в 2016г увеличил товарооборот на 24%
08:44 31.01.2017 |
Инвестиционная группа VolWest Group (Луцк), развивающая в Украине сеть супермаркетов "Наш Край", в 2016 году увеличила товарооборт сети на 24% по сравнению с 2015 годом - до 2,398 млрд грн, сообщает пресс-служба компании в среду.
Как отмечается в сообщении, в 2016 году сеть супермаркетов "Наш Край" пополнилась 50 торговыми заведениями и сейчас представлена в 18 областях страны. Операционная прибыль сети увеличилась на 14%.
"За год сеть заключила договора с новыми партнерами, открыв 47 франчайзинговых магазинов и три собственных - в Хмельницком, Черткове Тернопольской обл. и Красилове (Хмельницкая обл.)", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба VolWest Group, в 2016 году велась работа по развитию и внедрению электронной торговли продуктами питания в сети супермаркетов "Наш Край". Так, к концу года количество интернет-магазинов сети возросло с пяти до 20, они работали в городах с населением более 20 тыс. чел., где уже представлены традиционные магазины компании.
По словам руководителя по развитию интернет-магазинов сети "Наш Край" Антона Кондратенко, их товарооборот в 2016 году вырос на 43% по сравнению с предыдущим годом, а доля онлайн-продаж составила 2,5% от товарооборота сети.
Согласно сообщению, компания также активно работала над развитием собственных торговых марок (СТМ), представленных в сети супермаркетов. За год линейка СТМ пополнилась 87 товарами в категориях сопутствующих товаров и бакалеи.
"В планах на 2017 год приоритетным остается дальнейшее расширение сети с привлечением новых бизнес-партнеров, развитие дистрибьюторского центра и увеличение доли его поставок в торговые заведения, совершенствование программы лояльности и работа по оптимизации бизнес-процессов", - отмечает пресс-служба VolWest Group.
Сеть супермаркетов "Наш Край" развивается с 2001 года в трех форматах: супермаркет, "магазин у дома" и "экспресс" торговой площадью от 200 кв. м до 1,6 тыс. кв. м и ассортиментом до 12 тыс. наименований.
Согласно данным веб-сайта сети, на 25 января 2017 года она насчитывала 214 супермаркетов.
Система франчайзинга действует в сети с 2004 года. Стратегическое управление проектом осуществляет инвестиционная компания VolWest Group.
VolWest Group работает на рынке частного капитала Украины с 1992 года. Среди бизнес-проектов группы на конец 2016 года, помимо сети супермаркетов "Наш Край", - сеть пиццерий "Тарантелла" (на начало 2017 года насчитывала семь франчайзинговых пиццерий: пять в Луцке, и по одной - в Камене-Каширском (Волынская обл.) и Стрые (Львовская обл.).
Кроме того, VolWest Group объединяет девелоперскую компанию West Development Group, дистрибуционную компанию Smart Logistics, ООО "Кава Груп" (официальный и эксклюзивный представитель "Нестле Украина" в Волынской области), компанию по продаже бытовых обогревателей и охлаждающих устройств "Техномодуль Ультра" (ранее - "Ультра Дом"), медиакомпанию "СиД Медиа холдинг" (еженедельник и информационно-развлекательный портал "Семья и дом", радиостанция "СиД FM"), спортивно-развлекательный комплекс Adrenalin City (Луцк, общая площадь порядка 100 тыс. кв. м), Бизнес-академию практического менеджмента и Компьютерную академию "Шаг".
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"В планах на 2017 год приоритетным остается дальнейшее расширение сети с привлечением новых бизнес-партнеров, развитие дистрибьюторского центра и увеличение доли его поставок в торговые заведения, совершенствование программы лояльности и работа по оптимизации бизнес-процессов", - отмечает пресс-служба VolWest Group.
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